- Chiftelele reprezinta un preparat vedeta in bucataria romaneasca. Afla din randurile urmatoare ce ingredient banal sa adaugi in compoziția lor pentru a ramane moi pe interior, dar, totuși, extrem de caramelizate pe exterior!

- Andreea Marin a impartașit prietenilor și urmaritorilor sai o rețeta de paine facuta acasa, in cateva minute, care dupa spusele ei, nu ingrașa.„Painica promisa de dieta! E mai galbioara, pentru ca e gatita cu oua, și e gata in doar cinci minute!”, a transmis vedeta de televiziune. Ea ne recomanda…

- Nu multe persoane au auzit de mierea de papadie, chiar daca are beneficii atunci cand vine vorba de sanatatea organismului uman. Iți prezentam o rețeta simpla și rapida, in cazul in care iți dorești sa o prepari chiar tu, la tine acasa. Cum trebuie sa procedezi, pas cu pas.

- Ingrediente: 3 oua 3/4 cana zahar (150 grame) 1/2 cana ulei (125 ml) 1 cana iaurt 1 si 1/2 cana faina (300 grame) 1 plic praf de copt coaja de lamaie Finesse esenta de vanilie(Se va folosi cana de 250 ml)Mod de preparare:Galbenusurile se mixeaza cu zaharul si aromele pana isi…

- Daca ești in pana de idei la capitolul rețete, poți incerca quiche cu ciuperci și șunca. Preparatul provine din bucataria franceza și este o rețeta versatila, caci poate sa conțina și alta umplutura.

- Ca și de Craciun, gospodinele pregatesc, inclusiv de Paște, cozonaci, fie doar cu cacao și nuca, fie cu stafide. Dar, din lipsa de timp, inclusiv rețeta clasica de cozonac a evoluat, iar azi putem vorbi de cea mai rapida rețeta de coznac. Cele care deja au testat rețeta, spun ca este ideala daca ești…

- Nu-i așa ca suna bine combinația clasica de frunze de spanac cu mozarella, invelite in straturi crocante de aluat fin și servite cu o salata de roșii proaspete?! Astazi va propunem o rețeta de melcișori cu spanac și mozzarella. O gustare rapida, ușor de preparat, potrivita pentru orice moment al zilei.

- Turta de malai sau painea bunicilor este o rețeta olteneasca și ușor de realizat de pe vremea bunicilor, insa tinerii din ziua de azi sunt curioși sa incerce aceasta rețeta delicioasa care se prepara in doar cațiva pași. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!