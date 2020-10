Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 29 septembrie 2020, Penitenciarul Poarta Alba, din judetul Constanta, scoate la concurs doua posturi de asistent medical generalist.Anuntul a fost facut de Administratia Nationala a Penitenciarelor.Angajarea se face din sursa externa, in vederea incadrarii ca politist de penitenciare.Conditiile…

- Odata cu noile alegeri locale din 2020, antreprenorii romani iși doresc aceleași lucruri ca dintotdeauna: autoritați locale deschise dialogului cu firmele contributoare, reducerea birocrației, digitalizare, trafic urban optimizat, investiții in creșe/gradinițe/școli și in spitale, protejarea mediului…

- Pe teritoriul Romaniei, 10.686 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.562 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 30.962 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 33 de persoane.…

- Ioana Mihaila, medic și proprietara a unei clinici medicale private, este candidata Alianței USR-PLUS la Primaria Oradea. Intr-un interviu acordat Wall-street.ro in cadrul proiectului editorial „Alegeri locale 2020: promisiuni versus așteptari”,...

- Contestarea celui mai longeviv sef de stat din Europa se extinde. Manifestantilor li s-au alaturat muncitori din uzinele de stat, politisti si chiar un ambasador. Guvernul de la Minsk a demisionat.

- Astfel, conform documentului obtinut de sursa citata, banii vor avea urmatoarele destinatii: - pensii majorate cu 14%: + 3,4 mld. lei - alocații majorate cu 20%: + 0,5 mld. lei - cheltuieli cu asistența sociala: + 23 mld. lei Bani pentru ministere Ministerul Muncii:…

- Comisia Electorala Centrala a elaborat proiectul Instrucțiunii cu privire la masurile de prevenire a infecției COVID-19 in perioada electorala. Potrivit documentului, alegatorii vor trebui sa se prezinte la urne echipati cu manusi, masca si un pix.

- Daca duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, doar 5 partide ar accede in Parlament. Cel puțin asta arata date unui sondaj realizat de iData. Astfel, potrivit datelor, pe primul loc s-ar plasa PSRM cu 36,9%, urmat de PAS cu 30,5 la suta. Pe locul trei s-ar clasa Partidul ȘOR cu 8,5%, urmat de Platforma…