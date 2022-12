Mai sunt doar cateva ore pana trecem in noul an, iar gospodinele se pregatesc sa gateasca peștele, ultimul preparat care se așeaza pe masa de Revelion, dar și cel mai important, pentru ca el te va ajuta sa treci in noul an ca peștele prin apa. Ei bine, noi v-am pregatit cel mai bun pește pentru masa festiva. Iata care sunt ingredientele de care aveți nevoie, dar și care este modul de preparare!