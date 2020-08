Cum să faci cea mai gustoasă dulceață de prune fără zahăr Desi bunica mea are o gradina plina de pomi fructiferi, imi aduc aminte de anii in care prunii nu rodeau. Se instala o oarece tristete, melancolie. Caci fara prune si mai ales fara gemul de prune un aliment complex si de baza acum vreo 30 de ani, iarna era mai grea. Iar indiferent de timpuri, aveai sau nu nu zahar (zaharul era un bun de care te bucurai din cand in cand in mediul rural), prunele er Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Chiftelele sunt un fel de mancare des intalnit in Romania. Rețeta vine din Iran și are la baza carne tocata, oua, paine inmuiata in apa, alteori cartofi, morcovi, verdețuri și condimente. De-a lungul timpului, rețeta a trecut prin diverse forme, gospodinele facand una chiar și pentru vegetarieni, potrivita…

- Daca ai la indemana cateva vișine și puțini biscuiți, iar musafirii ți-au facut o vizita pe nepusa masa, poți face, in doi timpi și trei mișcari, prajitura cu vișine din vișinata. Gustoasa, aromata, este un desert rapid de casa, care este gata in maximum o ora. Rețeta desert: prjitura cu vișine din…

- Dulceața de zmeura este una dintre cele mai aromate și mai frumos colorate dintre dulcețuri și are o textura densa, iar zmeura, ramasa intreaga in timpul prepararii, iți desfata simturile prin gustul catifelat, seducator.

- Majoritatea românilor folosesc florile de soc pentru a face socata sau chiar sirop de soc. Exista însa posibilitatea de a face o dulceața gustoasa, pe placul tuturor cu aceste flori aromate. De ce ingrediente avem nevoie pentru dulceața din flori de soc 1 litru de apa …

- Sezonul culesului trandafirilor este in toi. Din petalele acestora, moldovenii fac dulceața sau le folosesc la ceai. Chiar daca condițiile meteo din aceasta primavara nu prea au fost favorabile, roada trandafirilor nu a fost afectata.

- Cui nu-i place dulceața de cireșe? Cireșele sunt unele dintre cele mai indragite fructe in sezonul cald și sunt delicioase oricum – proaspete, abia culese din pom, sub forma de sirop sau compot, in prajituri delicioase, in salate de fucte sau cu inghețata. Dar dulceața de cireșe este un desert deosebit…

- Folosita de multa vreme de bucatarii din Occident, rucola a ajuns si in gradinile romanilor, fiind chiar in aceasta perioada pe tarabele din piete. Aroma puternica si usor iute ofera o savoare deosebita preparatelor in care este adaugata.

- O reteta delicioasa de placinta cu carne regasim la Radu Anton Roman, jurnalistul indragostit de gastronomie. Pentru gospodinele care doresc sa incerce acest preparat, autorul lucrarii “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia) da un singur sfat: sa tina cont de toti pasii gatirii.