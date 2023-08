Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Bogdan Bob Radulescu a fost martorul unui jaf in centrul Clujului, acesta intervenind fara succes insa. „Dragi parinți, aveți grija de copiii voștri, macar informandu-i! Tocmai am asistat la un jaf in plina strada in centrul Clujului și deși am acționat imediat, nu am putut face mai nimic. Eram…

- Este vara, vrei sa le prepari ceva dulce celor dragi, insa nu ai idee ce? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru placinta cu afine. Este sezonul afinelor, astfel ca este numai bine sa incerci și tu acest desert extrem de simplu, dar și foarte sanatos.…

- Horoscop 5 iulie 2023. Ziua nu este extraordinar de buna pentru Berbeci, dar nici nu este una urata. Mai degraba… ciudata! Poate fi o zi in care nativii iși pun multe intrebari, iși analizeaza viața, relațiile, jobul și simt nevoia de a trage linie. Berbecii pot pune punct situațiilor care nu le mai…

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi, iar daca iți dorești sa te bucuri de o masa in familie, insa nu ai idee ce sa gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam o rețeta delcioasa și sanatoasa de salata de cartofi cu ardei și branza. Este un preparat care va reuși…

- Primarul turdean Matei Cristian a transmis in urma cu cateva momente pe contul de Facebook o urare adresata tuturor copiilor cu ocazia zilei de 1 Iunie. „Astazi sarbatorim copiii noștri minunați, cei care aduc lumina și speranța in viețile noastre. Dragi copii, voi sunteți viitorul pe care il construim…

- Eșți in cautarea unui deșert cu adevarat delicios și foarte rapid de preparat? Evident ca nu vrei sa stai prea mult in bucatarie. Tocmai de aceaa, astazi ti-am pregatit o rețeta de choux cu crema de ciocolata. Acest desert va fi cu siguranța pe placul membrilor din familia ta.

- Pentru ca este sezonul capșunilor și cu siguranța vrei sa te delectezi cu cele mai delicioase preparate, noi iți prezentam rețeta de prajitura cu capșuni și crema de vanilie care este ușor de realizat și pe placul tuturor. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi și ingredientele de care ai…

- Daca vrei sa surprinzi familia, dar și musafirii cu un desert delicios și de sezon, noi iți prezentam rețeta de desert rapid cu corcodușe. Acest preparat se realizeaza in doar cațiva pași simpli și ai nevoie de urmatoarele ingrediente. Iata cum sa pregatești desertul gustos al acestui sezon.