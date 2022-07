Stiri pe aceeasi tema

- Secretul marilor bucatari: cum sa faci cartofi copți fara sa pornești cuptorul. Mancarea multor romani sunt cartofii prajiți, insa, din cand in cand, o parte dintre aceștia au pofta și de cartofi copți. Așadar, cum poți sa faci cartofi copți in doar 7 minute, vedeți un pic mai jos. Cum sa faci cartofi…

- Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru pranz, ai mai jos o opțiune perfecta. Cu siguranța cei dragi vor cere și a doua porție. Mulți oameni iși schimba regimul alimentar in sezonul cald și nu mai consuma aceleași produse sau preparate pe care le alegeau in mod […] The post…

- Cantitatile: frac12; kgr. cartofi, marar, patrunjel, macris, tarhon, 2 linguri pesmet, frac12; pahar smantana, 4 oua, 25 gr. unt, 50 gr. cascaval ras. Se prepara un piure de cartofi care se amesteca cu verdeturile, pesmetul si smantana.Se aseaza intr o tigaie unsa cu unt, se fac 4 goluri cu lingura…

- Cuptorul cu microunde poate fi o arma puternica pentru a va proteja familia impotriva germenilor care cauzeaza boli. Un nou studiu arata ca introducerea bureților, a lavetelor, și a tampoanelor de plastic, in cuptor poate ucide bacteriile. Daca vi se pare ciudat, sa știți ca nu este. Metoda a fost testata,…

- In ediția din 24 mai 2022, de la Super Neatza cu Razvan și Dani, chef Radu Darie, bucatarul matinalului, a pregatit o delicioasa rețeta de salata de cartofi noi cu somon posat și fulgi de migdale, dar și alte rețete de preparate interesante.

- Ce ai spune despre o gustare sanatoasa care este gata in mai puțin de jumatate de ora?! Ingredientele le poți gasi in orice supermarket, iar gustul este unul inconfundabil. Unde mai pui ca nici nu trebuie sa depui mare efort pentru a prepara cea mai delicioasa salata de oua cu avocada?! Iata care sunt…

- De fiecare data cand incercam sa ii facem acasa, insa, avem impresia ca nu sunt ca la restaurant. Iata care sunt trucurile care sa ne ajute sa avem cartofi prajiti crocanti la exterior si moi in interior si in bucataria noastra.Cei mai buni cartofi prajiti sunt cei care sunt trecuti de doua ori prin…

- Omletele sunt un aliment de baza pentru micul dejun in multe țari din lume. Nu e de mirare ca este dificil sa creezi o omleta fara oua care arata, are gust exact ca o omleta adevarata. Iata cum sa o prepari, pas cu pas! Va fi gata in mai puțin de cinci minute.