Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul din Pennsylvania, Josh Shapiro, a confirmat ca barbatul care a fost ucis in tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump de la mitingul de sambata, este Corey Comperatore, un fost pompier in varsta de 50 de ani, care s-a aruncat asupra familiei sale pentru a o proteja in timp impușcaturilor,…

- FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, ca fiind suspectul in tentativa de asasinat de sambata asupra fostului presedinte american Donald Trump, la un miting de campanie. Suspectul a fost impuscat si ucis de Secret Service la cateva secunde…

- Evan Vucci, fotograful veteran al agenției Associated Press, care l-a surprins pe Donald Trump insangerat ridicand pumnul in aer dupa ce a fost ridicat de agenții Serviciului Secret in urma tentativei de asasinat de la mitingul din Pennsylvania, a povestit pentru CNN cum a imortalizat acel moment.„Peste…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, duminica, dupa tentativa de asasinare a lui Donald Trump in timpul unui miting de campanie din Butler, Pennsylvania, urandu-i candidatului republican la președinția SUA insanatoșire grabnica, relateaza Ukrainska Pravda.„Am aflat cu consternare…

- FBI sustine ca Thomas Matthew Crooks e tragatorul implicat in tentativa de asasinat impotriva fostului presedinte Donald Trump. Barbatul a fost ucis la fata locului de agentii Serviciului Secret. Cine este insa Thomas Matthew Crooks FBI l a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20 de ani, din Bethel…

- Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, in timpul unui miting de campanie din Pennsylvania. Barbatul care a incercat sa il ucida a fost identificat. Numele lui este Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani, potrivit unei declaratii a FBI. „FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20…

- Un barbat inarmat cu o pușca a fost vazut de un martor pe acoperiș inainte de deschiderea focului la mitingul de campanie susținut de Donald Trump sambata, la Butler, in Pennsylvania, relateaza BBC.Martorul, Greg Smith, spune ca a vazut un barbat care urca inarmat pe acoperiș și a alertat, timp de 3-4…

- Atacatorul in cazul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, a anunțat FBI. O inregistrare video publicata pe platforma X il arata pe tanarul de 20 de ani care s-a filmat in timp ce spunea ca il uraște pe Trump.„Ma numesc Thomas Matthew Crooks. Ii urasc pe republicani,…