Cum să faci ca mucegaiul să dispară din casă cu un simpu ingredient. Oricine îl are în bucătărie Specialiștii in curațenie iți vin de aceasta data in ajutor și iți arata cum poți indeparta mucegaiul cu ajutorul oțetului. Iata ce poți sa faci pentru a avea mereu locuința curata.Cauți o metoda simpla și rapida de indepartare a mucegaiului? Afla ca acesta ar putea fi indepartat cu ajutorul unei soluții pe care sa o prepari chiar la tine acasa. Ai nevoie de puțin oțet pentru a face acest inamic sa dispara de pe pereții tai. Conform specialiștilor in curațenie de la FamilyHandyMan.com, acidul din oțet ar putea indeparta pana la 82 % din mucegaiul care s-a depus pe suprafețe.Incepe prin a pune… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

