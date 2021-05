Cum să faci bani rapid și ușor prin intermediul sondajelor plătite Daca ești in lipsa de idei și vrei un venit suplimentar, o poți face prin completarea unor forumlare simple, online. Sa aflam deci, cum poți face bani prin intermediul sondajelor online platite. Cum sa faci bani rapid și ușor prin intermediul sondajelor platite Trebuie sa știi in primul ranc ca pentru fiecare sondaj completat, se primește o anumita suma care poate varia intre 1-15 lei, in funcție de sondajul completat. Sumele cresc și mai mult daca site-ul este unul internațional sau are domenii de activitate cu o arie mai larga. Persoanele interesate sa faca bani prin intermediul sondajelor online… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

