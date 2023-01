Cum să faci bani în România, în ciuda inflației ridicate? Statisticile arata ca ratele inflației au continuat sa creasca in intreaga lume, in acest an. In Romania, inflația anuala a ajuns in noiembrie 2022 la 16,8%. Romanii se tem cel mai mult de creșterea prețurilor, pentru ca in acest an au avut loc schimbari mari in acest sens. In 2022 s-au inregistrat creșteri de preț semnificative mai ales la energie electrica (cu 47,1%), gaze și alimente – zahar, unt, ulei, faina, cartofi și altele. Creșterea prețurilor la electricitate și incalzire provoaca ingrijorare mai ales persoanelor mai in varsta, pentru ca acestea au pensii mici. Unii romani deja se gandesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

