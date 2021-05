Cum să faci bani ca student. 10 idei pentru un venit suplimentar In perioada studenției este destul de dificil sa mergi și la studii și sa și incasezi un salariu, insa exista job-uri disponibile la care orice student are acces, iar programul este unul part-time. In cazul in care ai o mașina, te poți angaja ca șofer uber. Poți sa iți faci singur programul, in funcție de cursuri. O alta soluție este angajarea la Glovo sau Food Panda, unde la fel, programul ți-l poți face in funcție de studii. Cum sa faci bani ca student . 10 idei pentru un venit suplimentar Lanțurile de magazine precum KFC, sau Mc Donalds angajeaza și ele part time, așa ca daca vrei un job in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

