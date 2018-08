Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de sambata, sute de produse de vara te așteapta doar in magazinele NISSA și online pe https://shop.nissa.ro/ la jumatate de preț. Topuri vaporoase, rochii de zi lejere, fuste și pantaloni office și rochii de seara elegante, toate sunt disponibile la SUPER REDUCERE! Sunt cele mai mai…

- ASA Cons Romania, parte a Grupului CONSOLIS, specializata in productia elementelor din beton armat si precomprimat, cauta : INGINER Junior – Absolvent al Facultatii de Constructii sau Student in

- ♦ La nivel sectorial, riscul de credit s-a ameliorat in toate domeniile de activitate in primul trimestru (T1) din acest an fata de aceeasi perioada de anul trecut ♦ Sectoarele constructii si imobiliare se mentin in topul celor mai riscante sectoare la nivelul intregii economii cu toate ca riscurile…

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii și un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii. Totodată, aceștia previzionează şi o creştere a preţurilor…

- Masuratorile au avut loc pe 14 mai, iar astazi s-a anuntat ca a fost batut recordul detinut de Rusia. Dreamcatcher-ul construit la Iasi are diametrul de noua metri, fata de recordul actual de 7,42 metri diametru. Omologarea a avut loc in prezenta prof. Dr. Ing. Catalin Gabriel Dumitras, decan al Facultatii…

- Romania se va confrunta cu un dezastru din cauza lipsei fortei de munca in constructii in urmatorii trei-cinci ani, cand majoritatea licitatiilor publice vor trebui reluate, a declarat, marti, Cristian Erbasu, presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC), in cadrul unei conferinte…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) Paul Anghel atrage atentia asupra produselor fast-food si ii sfatuieste pe consumatori ca atunci cand cumpara din magazinele sau restaurantele specializate astfel de produse sa se asigure ca vanzatorul este echipat ...

- In urma ultimelor evenimente petrecute, mai precis un copil a murit dupa ce ar fi consumat o shaorma, Autoritatea Națioanla pentru Protecția Consumatorului, prin vocea lui Paul Anghel, a lansat o serie de sfaturi ca...