Cum să evităm durerile de spate cînd muncim de acasă In vreme ce milioane de oameni muncesc de acasa in aceasta perioada și iși fac datoria de la distanța, este posibil ca birourile improvizate sa nu fie adecvate iar durerile sa apara. Un fizioterapeut explica cum iți poți optimiza spațiul de lucru de acasa. “Cred ca este important sa nu supraanalizam lucrurile, ci doar sa ne uitam la conceptele generale, transmite bittv.info. Ridica-te și mișca-te! Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

