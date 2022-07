Cum să economisești bani când toate se scumpesc. 5 trucuri care nu dau greș Ne aflam intr-o perioada critica din punct de vedere economic. Toate din jurul nostru se scumpesc in timp ce salariile raman la fel de mici. Romanii nu se ai ajung banii, iar asta este o mare problema. Se poate totuși sa te chibzuiești in așa fel incat sa nu ramai fara bani, dar asta inseamna ca nu te vei mai rasfața așa cum poate iți dorești. Vezi care sunt cele mai eficiente trucuri pentru a economisii bani. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de doi ani, in care am avut parte de restricții de circulație din cauza pandemiei COVID, aeroporturile din toata țara sunt pline. In pofida prețurilor „piperate”, romanii nu ezita sa scoata banii din buzunar ca sa ajunga in destinațiile favorite de vacanța.Cresterea preturilor petrolului…

- Vești proaste pentru locatarii din București! Se scumpesc divorțurile in Capitala, iar taxele și impozitele vor crește considerabil. Proiectul prin care se cere creșterea impozitelor și taxelor va fi prezentat, maine, in fața consilierilor general. Acestea vor crește cu cinci la suta, daca se va obține…

- Compania de consultanța Deloitte a realizat un studiu pe baza unui sondaj la care au participat peste 26.000 de consumatori din 25 de țari din intreaga lume, inclusiv Romania. Potrivit acestui studiu, pentru 40% dintre romani mașina personala ramane mijlocul de transport zilnic preferat. Mai mult, 63%…

- Pe romani nu-i mai ingrijoreaza corupția, starea invațamantului, starea spitalelor, starea agriculturii și nici razboiul din proximitatea granițelor țarii, releva cele mai noi date ale unui sondaj... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Troița ridicata in memoria celor expulzați in 1940 din satul romanesc Lucaceni a fost primenita inainte de sarbatoarea de Florii și Invierea Domnului. Satenii s-au mobilizat pentru mici lucrari de intreținere la fel cum s-au mobilizat cand a fost vorba de construirea Troiței. Nici in ziua de azi nu…

- Totul despre cearta dintre Ilinca Vandici și Elena Udrea. Detalii pe care romanii abia le afla. Se știe ca Ilinca Vandici a avut o relație in trecut cu Alin Cocoș, pe vremea cand Elena Udrea era casatorita cu tatal lui, Dorin Cocoș. La vremea respectiva, presa a scris ca Elena Udrea nu a privit niciodata…

- Romanii vor avea unele dintre cele mai scumpe sarbatori pascale din ultimii ani, dovada ca painea de un kilogram a ajuns la 6 lei, iar cozonacul la 14-15 lei la anumiți producatori mureșeni. Nu toți producatorii au ridicat insa prețurile, pentru a nu pierde din clienți. Cel puțin in ultima perioada,…

- UPDATE: ” Traim intr-o criza economica care se va adanci in lunile care urmeaza. Creste inflatia in zona euro si acest lucru va afecta toate economiiile europene. Statul are obligatia de a ajuta toti cetatenii, trebuie sa intervina si in economie si acest lucru nu inseamna ca statul lucreaza impotriva…