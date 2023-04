Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca diareea este cauzata de alergii, intoxicații alimentare, o afecțiune cronica precum sindromul colonului iritabil sau altceva, o dieta potrivita va poate ajuta sa treceți mai rapid peste aceste simptome neplacute. Iata ce spun medicii specialiști și ce alimente poți consuma atunci cand…

- Sufrageria este, pentru cei mai mulți, locul preferat din casa. Cele mai multe persoane, atunci cand vin de la serviciu, obișnuiesc sa se relaxeze cateva minute pe canapeaua din livinig, butonand telecomanda, sau citind cateva pagini dintr-o carte. Poate ca te-ai intrebat de multe ori ce ar trebui sa…

- Cu siguranța vi s-a intamplat, de nenumarate ori, sa faceți curat astazi și urmatoarea zi deja sa fie dezordine. Aparent de nicaieri, avem iarași o gramada de vase murdare, haine de splalat și diverse obiecte impraștiate prin locuința. Potrivit specialiștilor, daca facem cateva sarcini ușoare și rapide…

- Specialiștii spun ca nu ar trebui sa sarim niciodata peste cina. Chiar daca luați o masa rapida seara, ar trebui sa va planificați din timp și sa va asigurați ca aveți mancare sanatoasa bucatarie. Cum arata o cina ideala. Sfaturile oferite de Mihaela Bilic.

- Ceea ce pana acum parea sa fi o misiune imposibila, poate fi rezolvat. Specialistul Mihaela Bilic vine cu sfaturi și ne spune cum sa convingem un copil sa manance alimente care nu-i plac. Care este explicația pentru care cei mici ajung sp refuze multe feluri de mancare.

- Alarma privind rezistența la antibiotice continua in Europa. In prezent, bacteriile precum Salmonella și Campylobacter nu mai raspund la medicamentele antimicrobiene utilizate in mod obișnuit, atat la oameni, cat și la animale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Care sunt alimentele ce nu se consuma in timpul iernii. Ele pot fi mancate in alta perioada a anului, precum primavara sau vara. Nu se recomanda in sezonul rece deoarece duc la scaderea imunitații și nu ofera organismului beneficiile de care are nevoie.

- Gerul Bobotezei prevesteste o iarna scurta si o primavara care vine devreme, porcul care fuge cu paiele in gura anunta ca se face frig, iar hainele puse pe sfoara la uscat care incep sa miroase a caine plouat ne avertizeaza asupra venirii ploii sau ninsorii, in functie de anotimp, indica meteorologia…