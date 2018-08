Cum sa devii un Trader Online

Stiri pe aceeasi tema

- Detalii incendiare ies la iveala dintr-un proces de trafic de droguri in care un tanar de 24 de ani este judecat din arest preventiv. Tribunalul Iasi a finalizat, recent, o motivare in care releva cum se comercializeaza drogurile in cluburile din Iasi si cum, pentru a face rost de clienti pe viitor,…

- Afla ce stil de educație sa adopți ca sa-ți indeplinești cu succes "funcția de parinte" / Prima dintre greșelile grave ale parentalitații, pe care psihologul Irina Parvan a observat-o de când ofera consiliere psihologica de familie, este absența unor limite comportamentale,…

- Educația copilului este o provocare pentru orice parinte. Climatul educațional familial promovat și stilurile parentale abordate de parinti au un rol și un loc primordial in procesul educațional.

- Depaco, unul dintre liderii industriei locale de sisteme pentru acoperisuri, parte din grupul industrial TeraPlast, a devenit prima fabrica romaneasca ce poate forma tinichigii de sisteme de acoperisuri si invelitori.

- "Sica Mandolina la "un pas" sa devina prim-ministru ! Dupa sapte zile in care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul ca are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fractiuni din PSD, minoritati sau cu smenarul politic Victor Ponta, astazi am vazut rezultatul. Ne-au lipsit nu mai putin…

- Fostul președinte Traian Basescu l-a ironizat pe liderul PNL, Ludovic Orban, intr-o postare pe Facebook, dupa ce moțiunea de cenzura a picat, miercuri in Parlament, spunand ca lui "Șica Mandolina" i-au lipsit 66 de voturi ca sa demita Guvernul Dancila."Sica Mandolina la “un pas” sa devina…