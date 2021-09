Cum să devii fericit? Fericirea este ceva care poate sa nu depinda de circumstantele externe. Noua doar ne pare ca necesita motiv aparte. Adevarata fericire nu depinde de situatia financiara sau de statutul social, ea nu are nevoie de conditii deosebite. Si deaceea aveti tot dreptul sa va simțiți absolut fericit chiar acum. Acest drept ne este dat de la nastere. Cum sa nu fii fericit, daca traiești si te poți buc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

