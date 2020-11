Cum să descifrezi corect ceea ce îți comunică partenerul O comunicare reala și productiva se bazeaza pe informații concrete și nu pe interpretari subiective. Insa intr-un dialog oricat de mult ne dorim, cateodata nu putem gasi sensul cuvintelor celuilalt, parca ar vorbi intr-o limba diferita de a noastra. Descopera in acest articol care sunt limbajele mai puțin cunoscute pe care le folosim, ce inseamna o comunicare completa și pe ce principii se bazeaza ea. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

