Am din nou un subiect cam nepotrivit in plin sezon estival. Daca sunteți pe o plaja (sper), la munte sau undeva in liniște, va recomand sa lasați articolul pe alta data. Trateaza o tema mai greu digerabila – responsabilitatea individuala de a ne informa. Subiectul vine mai ales in contextul in care, in pandemie, informațiile false care au circulat pe rețele de socializare, pe grupuri de WhatsApp sau chiar pe site-uri indoielnice au dus la scaderea increderii populației in mesajele oficiale despre importanța protecției personale și nu numai. Mai mult, suntem in an electoral și cu siguranța discuția…