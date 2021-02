Cum să depistăm legumele și fructele nocive Practic nu acumuleaza nitrati asa legume, cum ar fi varza de Bruxelles, fasolele, cartofii, rosiile si ceapa. Ne-am obisnuit sa consideram legumele si fructele drept produse alimentare sanatoase. Din pacate, din cauza unei varietati de nitrati si pesticide, beneficiul consumarii alimentelor vegetale devine un mit, scrie Delfi citind woman.delfi.ua. Care fructe si legume sint cele mai pericul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Verdețurile și legumele sunt mai scumpe in sezonul rece, din aceasta cauza este bine sa cunoști niște trucuri pentru a le pastra mai mult timp proaspete. Iata ce trebuie sa faci. Cum pastrezi legumele și fructele proaspete mai mult timp Pentru a pastra fructele si legumele proaspete mai mult timp in…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost prim-ministru, a estimat, la Antena 3, ca premierul Florin Citu nu va fi in masura sa prezinte foarte curand proiectul de buget. Potrivit fostului premier PSD, proiectul trebuie discutat si negociat cu oficialii Comisiei Europene, iar asta se va intampla cu ocazia…

- Cum pastrati alimentele? Cum le gatiti? Cum le consumati? De cele mai multe ori, toate aceste informatii sunt preluate natural de la ceilalti membri ai familiei, transmite stirileprotv.ro. Dar v-ati pus vreodata intrebarea daca mama, tata sau bunica au informatii corecte de nutritie? Aducem in bucatarie…

- Euronews vine și in Romania. Noul canal de știri va fi lansat in parteneriat cu Universitatea Politehnica, pornind de la stația deja existenta UPB Sigma TV. Practic canalul Politehnicii se va transforma in Euronews Romania. Directorul de proiect al Euronews Romania este Gabriel Petrea. Noul canal de…

- Lidl justifica decizia impunerii unei taxe pe pungile de plastic prin aceea ca vrea sa stopeze "utilizarea excesiva de plastic", iar taxa va fi de 0,09 lei pentru fiecare punga de plastic, a informat compania.Orice punga de plastic de la Lidl pe care oamenii o vor folosi ca sa puna legumele sau fructele…

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat joi drept un "moment incredibil" iesirea Regatului Unit de pe piata unica europeana, dand asigurari ca tara sa va fi "deschisa, generoasa si orientata spre exterior", relateaza AFP. "Este un moment incredibil. Avem libertatea in mainile noastre si…

- Regatul Unit iese joi noapte de pe orbita Uniunii Europene, intorcand spatele unei relatii tumultoase de 48 de ani cu proiectul european si pasind in viitorul nesigur al Brexit-ului care va influenta destinele poporului britanic generatii la rand de acum incolo, scrie Reuters intr-un comentariu,…

- Deși fructele și legumele inca umplu tarabele din piețe, oamenii se abțin sa le cumpere, cu gandul ca bunatațile au fost stropite cu chimicale. Tematori, romanii nu se apropie de ele, chiar daca este recomandat de medici ca acestea sa faca parte din meniul nostru zilnic. Soluția pentru a scapa de temeri…