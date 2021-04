Cum să deosebesti ochelarii originali de cei falși Cum sa deosebesti ochelarii originali de cei falși. Ochelarii de soare sint mai mult decit un accesoriu. Atunci cind iți alegi o pereche de ochelari de soare, designul nu ar trebui sa fie singurul criteriu. E necesar sa tii cont de protectia pe care ochelarii de soare o ofera impotriva radiațiilor ultraviolete. Altfel, ochelarii de soare de calitate indoielnica iți pot pune serios in pericol ve Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de lei sunt direcționați anul acesta pentru sisteme de supraveghere, senzori de detecție sau seifuri antiefracție. Cu aceste aparaturi nu vor fi dotate instituțiile din subordinea Primariei Bistrița, ci tocmai gradinițele și unele școli. Primaria Bistrița a facut public bugetul propus pentru…

- Esențiala pentru organism, vitamina D este sintetizata sub efectul luminii solare. Cat timp sa te expui? In ce moment al zilei? Ce parți ale corpului sa le expui la soare? Afla raspunsurile din randurile urmatoare. Te simți obosit in mod constant, in ciuda faptului ca te odihnești bine și ai... The…

- Daca ar fi sa compare viitorul economic în termeni meteo, cei mai mulți români l-ar descrie „ploaie si frig”, arata datele unui sondaj transmis miercuri de IRSOP. De asemenea, un român din 9 considera ca Primul Ministru ar trebui s-o lase balta cu demersul privind eliminarea…

- O intamplare absolut banala, așa explica Dan Barna episodul cand un angajat al Camerei Deputaților a fost chemat sa-i ridice ochelarii. Vicepremierul a declarat, pentru MEDIAFAX, ca s-a gandit ca iși va ridica ochelarii dupa terminarea intervențiilor. „Este o intamplare absolut banala. Ascultandu-l…

- Consiliul Local a emis autorizația de construcție pentru ridicarea unor blocuri pe un teren situat intre strada Horea nr. 33-35 și strada Crișan nr. 26, pe numele S.C. Prodvinalco S.A.. Proiectul este realizat de S.C. Arhimar Serv S.R.L., firma de proiectare care realizeaza cu succes toate proiectele…

- Doi falși polițiști care acționau in Capitala au fost prinși, marți, dupa un flagrant, de adevarații polițiști. Aceștia au fost filați in ultimele saptamani, astfel ca anchetatorii au reușit sa afle detalii importante despre talharii in uniforma de la drumul mare. Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO,…

- Ce ochelari de soare se poarta in 2021 Ochelarii de soare nu reprezinta doar niște accesorii practice care te ajuta sa-ți ferești ochii de razele solare sau sa-ți ascunzi chipul in zilele in care nu te simți chiar cea mai frumoasa femeie din lume! Ba din contra, reprezinta acel item care poate da un…

- Unul dintre cele mai mari mistere legate de Soare, elucidat dupa mai bine de 50 de ani ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Astronomii au gasit explicația pentru unul dintre cele mai mari mistere legate de Soare. Oferta de nerefuzat…