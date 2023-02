Stiri pe aceeasi tema

- Ibricele și ceainicele din locuința ta sunt pline de pete din cauza aragazului, iar tu te-ai saturat sa cumperi tot felul de soluții din comerț, care nu-și fac efectul? Ei bine, noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cum sa cureți aceste lucruri cu bicarbonat de sodiu. Este trucul pe care ar trebui…

- Sursa foto: Skin MD Vrei sa scapi de celulita, de pielea lasata (flasca)? De barbia dubla? De grasimea in exces de pe coapse, brațe, abdomen? Știai ca majoritatea femeilor se confrunta in timpul vieții cu problema celulitei, indiferent de stadiu? Da, este o problema frecventa care…

- Din ce in ce mai mulți oameni iși doresc sa faca economie in aceste timpul greu incercate din punct de vedere financiar. Majoritatea dintre ei știu ca este nevoie sa fie atenți in special la lucrurile marunte din gospodarie pe care inainte nu le aveau in vedere. Specialiștii iți arata astazi cum sa…

- Știai ca prosoapele japonezilor sunt excepțional de durabile in comparație cu ale noastre? Totul, datorita atenției și precauției pe care aceștia le-o ofera pentru a le putea folosi pe perioade indelungate de timp. In materialul de astazi, vom impartași cu tine un truc care te ajuta sa scapi imediat…

- Cine nu iubește o bucata de pastrama frageda și condimentata? Pastrama este un preparat din carne de oaie, porc, vaca sau chiar capra, iepure și gasca, puternic condimentata și conservata prin sarare sau marinare. Este adesea consumata de sarbatori, fie prajita, la gratar sau chiar la cuptor. Despre…

- Pentru ca hainele sa miroasa bine, cel mai important lucru este sa le speli corect. Știai ca, in mare parte, felul in care miros rufele depinde și de cat de curata este mașina ta de spalat? In randurile de mai jos, vom impartași cu tine trucul genial care face balsamul de rufe sa dureze mai […] The…

- Sarbatorile se apropie, iar gospodinele vor ca locuința sa arate cat mai bine. Majoritatea deja s-au apucat de curațenie, dar pot exista și anumite lucruri care pot sa dea batai de cap. De aceea, in randurile de mai jos, vei regasi ingredientele pe care trebuie sa le folosești, pentru a curața eficient…

- Daca și tu ai nevoie de un degresant natural cu care sa cureți absolut orice suprafața, atunci afla ca ai nevoie doar de doua ingrediente pe care cu siguranța și tu le ai in casa. Noi iți vom prezenta un truc ieftin, simplu și util, iar acest truc te va ajuta sa cureți orice suprafața din locuința,…