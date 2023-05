Energia negativa este ceva ce toata lumea experimenteaza la un moment dat in viața. Este bine știut faptul ca energiile negative sunt daunatoare sanatații și pot provoca stres, depresie, anxietate, insomnie și alte probleme de sanatate. Daca va doriți sa scapați de astfel de energii și sa faceți loc vibrațiilor bune in viața voastra, luați in considerare utilizarea uneia sau mai multor modalitați de a elimina energia negativa din locuința.