Stiri pe aceeasi tema

- Cine nu-și dorește ca fierul lui de calcat sa fie mereu curat și sa arate ca nou? Ei bine, știm ca urmele de arsura de pe talpa fierului sunt o problema grava, mai ales pentru haine. Așadar, va vom invața cum sa curațați acest obiect cu puțin bicarbonat de sodiu.

- Daca vrei sa știi care sunt cele mai benefice trucuri atunci cand faci curațenie și vrei ca totul sa arate ca și nou, noi iți prezentam cele mai utile sfaturi. Baia este una dintre locurile din casa ta care trebuie igienizate periodic poate mai frecvent decat celelalte incaperi. Iata cat de util este…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbnatul de sodiu are numeroase intrebuințari și beneficii in locuința oricarei persoane. Ei bine insa, deși il are oricine in casa, nimeni nu s-ar fi gandit sa puna puțin conținut in șifonier. Rezultatul este unul impresionant, fiind vizibil in doar…

- Trucul genial cu bicarbonat de sodiu și jumatate de cartof. Nici nu iți dai seama cat este de util in bucataria ta. Cum curațenia generala a casei este parte din obiceiul femeilor mai ales in perioada de primavara, acest truc te va ajuta in acest sens. Cele doua ingrediente ieftine se gasesc in orice…

- Periuța de dinți este unul dintre acele elemente esențiale care fac parte din trusa noastra de obiecte pentru igiena zilnica. Cu peri moi, medii sau mai tari, clasica sau electrica, periuța de dinți ne ajuta sa avem un zambet stralucitor, dinți sanatoși și o respirație fresh. Te-ai intrebat cum o poți…

- Este destul de dificil sa scapam de gandaci, odata ce au intrat in casa noastra, și simțim ca trebuie sa umplem fiecare colț cu insecticid pentru a ne garanta siguranța. Totuși, acest gen de remediu poate fi agresiv și chiar periculos pentru sanatatea dumneavoastra și a animalelor de companie daca nu…

- O femeia a pus bicarbonat de sodiu in șampon și este de necrezut ce s-a intamplat cu parul ei. Vrei sa afli cum te poți bucura de un par curat, lung și stralucitor? Ei bine, noi am venit cu soluția care te scapa de matreața pentru totdeauna.

- Ce se intampla daca amesteci bicarbonat de sodiu cu cafea? Foarte puțini oameni știu acest truc genial care te ajuta sa economisești bani. Ai nevoie doar de doua linguri din bautura ta de dimineața. Acesta te ajuta sa incetinești un proces. Multe doamne și domnișoare adora sa faca asta și sa scape și…