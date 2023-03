Cum să cucerești o femeie născută în zodia PEȘTI Ca sa cucerești o femeie Pești nu e foarte greu, atat timp cat ii promiți magia unei povești de iubire ca-n basme. Caci, femeia Pești ramane cea mai romantica a zodiacului. Iata cum sa cucerești o femeie Pești! 1. Apeleaza la romantism Fiind unul dintre cele mai romantice semne ale zodiacului, femeia Pești se indragostește repede. Daca flirtezi și utilizezi contactul vizual foarte des, femeia Pești cade in vraja ta. Zambește cat de frumos poți, in timp ce ai in minte cele mai erotice fantezii. Va simți imediat mesajul și va fi atrasa ca un magnet de metale. Fii cat se poate de atragator, dar nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii sanatoși care folosesc țigaretele electronice au un risc mai mare de a face Covid in forma severa, potrivit unui recent studiu. Iata și explicațiile. Potrivit unui recent studiu, citat de The Sun, tinerii, cu o stare buna de sanatate, care folosesc țigaretele electronice s-ar expune unui risc…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf ar fi divorțat dupa șapte ani! Deși nu au confirmat sau infirmat public divorțul, Alex a fost deja vazut cu alta femeie și este cert ca s-a mutat din casa in care locuia cu Oana. Jurnaliștii de la spynews.ro au anunțat ca cei doi nu mai formeaza un cuplu, iar soțul vedetei…

- O femeie in varsta de 91 de ani și-a pierdut viața, azi-noapte, dupa un incendiu care i-a cuprins apartamentul situat intr-un bloc din cartierul buzoian Micro III. Apelul la 112 a fost efectuat in jurul orei 01:00, apelantul precizand ca este vorba despre un incendiu izbucnit la etajul unu al blocului…

- Datele-limita pentru plata taxelor sau depunerea unor declarații fiscale sunt folosite, mai nou, pe post de capcana de catre hackeri pentru a face rost de datele bancare și fiscale ale potențialelor victime. Atacatorii incearca mereu sa se foloseasca de context pentru a-și construi scenariile de atac,…

- O femeie din Japonia, condamnata la moarte pentru uciderea a doi barbați in 2009, s-a inecat cu mancare și a murit. Un caz mai puțin obișnuit, dar și hilar, a avut loc in Japonia, unde o femeie ce fusese condamnata la moarte pentru uciderea a doi barbați a murit inecata cu mancare. Femeia de 49 de ani…

- O femeie a fost devastata sa afle adevaratul motiv pentru care avea o dunga pe unghie. De 10 ani de zile, ea observase semnul, insa nu a crezut ca este ceva grav. Acum regreta și spune ca ar fi trebuit sa ia masuri mai devreme.

- Politia Locala a amendat, in ultimele zile, mai multe femei care cerseau la semafoare „un banut pentru lapte praf” tinand in brate papusi din carpe in loc de bebelusi, anunța Primaria Sectorului 6. „Un fenomen bizar a inceput sa ia amploare pe strazile Capitalei, la inceput de an: femei cu bebelusi…

- O femeie in varsta de aproximativ 80 de ani a fost accidentata mortal, luni, de un tren, pe raza municipiului Satu Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Din primele verificari efectuate la fata locului politistii au constatat faptul ca o femeie, s-ar fi angajat in traversarea caii…