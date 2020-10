Stiri pe aceeasi tema

- Perioada dificila pe care o traversam are efecte negative nu doar asupra psihicului nostru, afectat de avalansa de stiri despre pandemie si teama de imbolnavirea cu noul coronavirus, dar si asupra sanatatii noastre generale. Imunitatea organismului se resimte atunci cand oamenii sunt stresati, cand…

- Toamna incepe sa iși faca simțita prezența, așa ca virozele și alergiile nu vor intarzia sa apara. In plus, odata cu deschiderea școlilor, copiii sunt și mai predispuși la raceli, prin urmare trebuie sa fii precaut și sa incerci prin orice mijloace sa ii intarești celui mic sistemul imunitar. In situația…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, sustine ca masurile luate pentru limitarea infecției cu COVID a dus si la limitarea raspandirii gripei, transmite Digi24. Datele despre sezonul gripal din emisfera sudica, unde e iarna cand in emisfera nordica e vara, i-a luat prin surprindere pe specialiști.…

- Sezonul gripal din emisfera sudica, unde e iarna cand in emisfera nordica e vara, i-a luat prin surprindere pe specialiști. Circulația virusului gripal s-a dovedit a fi de 500 de ori mai mica decat in anii trecuți. O posibila explicație, spune Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, este ca…

- Autoritatile din Indonezia au declarat miercuri ca cinematografele se pot redeschide, sustinand ca mersul la cinema poate provoca fericire si stimula imunitatea spectatorilor, relateaza dpa. "Cinematografele au contribuit semnificativ la furnizarea de divertisment publicului deoarece daca ii face pe…

- CHIȘINAU, 10 aug - Sputnik. Cercetarile efectuate de Rospotrebnadzor confirma dezvoltarea imunitații la coronavirus, a declarat șefa departamentului, Anna Popova, in cadrul unei reuniuni a prezidiului consiliului de coordonare pentru combaterea raspandirii coronavirusului. Potrivit acesteia,…

- Anamaria Prodan, care conduce clubul Hermannstadt din umbra (fiica sa, Rebecca Dumitrescu, face parte din Consiliul Director) este contrariata de poziția clubului patronat de Gica Hagi. "Nu sunt suparata, sunt doar realista. Hagi, cand s-a luptat pentru campionat cu Steaua, a țipat ca din…

- Devine din ce in ce mai clar ca pensiile și alocațiile nu vor crește așa cum prevad legile in vigoare, cu 40% și respectiv 100%. Guvernul iși dorește creșterea pensiilor și a alocațiilor copiilor, insa va face acest lucru atunci cand majorarile se vor putea baza pe o „realitate economica”, a spus,…