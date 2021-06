Stiri pe aceeasi tema

- Un faimos castel din Iași este in pragul dispariției. Inaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a decis sa se implice. In saptamanile ce urmeaza vor incepe lucrari in regim de urgența pentru indepartarea umiditații a Castelul „Sturdza” de la Miclaușeni. Lucrari in regim de urgența…

- A devenit o moda ca executantul unei lovituri de pedeapsa sa se opreasca și sa joace tontoroiul in fața portarului. E regulamentar, dar va ranește retina? Ori simțul etic? Au trecut 130 de ani intre penaltyul executat de Florin Tanase contra CFR-ului și primul penalty din istoria fotbalului, moment…

- Daniel Florea a inscris de ziua sa, inchizand tabela in meciul cu Hermannstadt, primul din playout-ul Ligii 1, care a Post-ul “Gica Fenta” a inscris de ziua lui și a fetiței sale, Ilaria! Ce cadou mai frumos iși poate face un fotbalist? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vara se apropie cu repeziciune astfel ca toata lumea a inceput pregatirile pentru un sezon de neuitat. Chiar daca restricțiile impuse de pandemia de coronavirus fac ca vacanțele sa fie diferite fața de un concediu din anii trecuți, exista și modalitați de a te bucura de timp liber fara sa fie nevoie…

- Aleksandr Mitrovici (17 ani), fost portar la Dinamo, a jucat un singur meci pentru trupa din Ștefan cel Mare, in amicalul cu Dinamo Kiev, și este dorit de rivala FCSB și de FC Voluntari, dupa ce și-a reziliat contractul. Dinamo a produs mulți fotbaliști in ultimii ani, atat pentru prima echipa, cat…

- ASU Politehnica a inceput play-off-ul Ligii 2 cu un rezultat pozitiv. A fost 0-0 in fief-ul Dunarii Calarasi, la capatul unui joc dominat de gazde, dar in care alb-violetii au avut mai multe oportunitati importante de a inscrie, in special prin Petre Ivanovici. Echipa lui Cristian Pustai a incheiat…

- Ieri dimineața, o patrula mixta polițist/jandarm aflata in serviciu in zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, din municipiul Buzau, desfașura activitați curente de verificare pentru pastrarea climatului de ordine și siguranța publica in zona de competența. In acest context, au observat pe partea carosabila…

- Portarul Mihai Eșanu (22 de ani) a avut sentimente amestecate in ultima saptamana. A prins lotul pentru Euro 2021, dar spune ca a fost trezit la realitate de eșecul suferit de Dinamo cu FC Argeș, scor 1-2. Dinamo - FC Argeș, totul AICI „E cel mai frumos moment din viața mea. Am muncit mult pentru asta.…