Cum să construiești strategia de keyword research pentru un site de e-commerce Cuvintele cheie sunt importante in contextul optimizarii, insa exista o diferența clara intre strategia de keyword research pentru un site e-commerce și cea pentru site-uri de prezentare sau bloguri. In mod particular, cuvintele cheie pe care trebuie sa le folosești pentru un site e-commerce sunt cuvinte specifice, care targeteaza produsele astfel incat acestea sa genereze vanzari. De ce este importanta strategia de keyword research? Intr-un mediu atat de competițional precum cel comercial, este un avantaj enorm sa știi ce anume cauta utilizatorii. De asemenea, știind detalii despre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

