Stiri pe aceeasi tema

- Sfatul principal, in aceste zile in care zeci de judete sunt sub avertizarea meteorologilor si hidrologilor, este acela de a nu porni la drum decat daca este absolut necesar. Evitati, de asemenea, zonele inundate sau inundabile si, ne avertizeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, nu…

- La ora 19:00, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a ajuns in judetul Bacau, unde s-a intalnit cu prefectul Maricica Luminița Coșa, președintele CJSU si membrii comitetului județean, deplasandu-se in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Precipitatiile abundente de joi seara si din cursul noptii au determinat inundarea a 22 de case, a sase curti si a patru anexe gospodaresti, a anuntat vineri, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), seful ISU Botosani, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, afectate…

- Efecte ale fenomenelor meteo periculoase au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in 31 de localitati din 14 judete, informeaza duminica Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Potrivit sursei citate, localitatile afectate sunt din judetele Alba, Arad, Arges, ...

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca 10 localitați din județele Alba, Neamț, Suceava și Harghita nu au energie electrica din cauza fenomenelor meteorologice, precizand ca se lucreaza la remedierea problemelor.Electe ale vremii s-au resimțit in 26 de localitați din 18…

- Saizeci de localitati din treisprezece judete au fost afectate de ploile torentiale si de furtunile din ultimele 24 de ore, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), precizand ca au fost inundate aproape 60 de locuinte, iar 82 de copaci s-au prabusit, 29 de masini fiind...

- Peste 3.300 de pompieri cu peste 2.200 de mijloace tehnice sunt mobilizati in zonele vizate de avertizari de furtuni, a transmis Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). De la ora 14.00, treizeci de judete intra sub cod galben de furtuni, cu descarcari electrice, vant, ploi abundente…

- O masina a ajuns in Dunare, duminica seara, in dreptul unei plaje amenajate in spatele fostei uzine Laminorul din Braila, iar pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta cauta solutii pentru scoaterea autoturismului pe mal, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al…