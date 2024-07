Stiri pe aceeasi tema

- Fișa de admitere la liceu poate fi completata de elevi și parinți in perioada 11-22 iulie. Adica, incepand de maine timp de 11 zile. Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat in acest sens o broșura cu mai multe recomandari.

- Un profesor și istoric care a anticipat rezultatele ultimelor noua din zece alegeri din 1984 este de parere ca Joe Biden este in continuare cel mai bun candidat al democraților, conform Business Insider, citat de adevarul.ro .

- Carnea de vita este un preparat cu adevarat delicios, dar in același timp pretențios atunci cand trebuie sa-l gatim. Marinarea este un pas important, iar in randurile urmatoare iți vom prezenta cea mai buna metoda pentru marinarea carnii de vita. Cea mai buna metoda de a marina carnea de vita Poți face…

- A mai ramas o zi pana la disputarea returului barajului de promovare in liga secunda dintre Ghiroda si FC Bihor. Meciul se va disputa pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea. Reamintim, turul s-a terminat la egalitate, 2-2, gazdele fiind „furate ca in codru” de brigada de arbitri condusa de damboviteanul…

- Daca vrei sa te simți ca in rai, viziteaza Biserica Sant’Ignazio din Roma. Cand privești tavanul acestei biserici din capital Italiei, ai senzația ca plutești printre ingeri in vazduh. Decorația fastuoasa reflecta accentul pe care il puneau iezuiții pe inspirația dumnezeiasca și modul in care venerau…

- „Daca vom caștiga la locale, pe 10 vom anunța candidatul pentru PNL la prezidențiale. Daca vom caștiga localele, va spun de pe acum ca președinte la fi domnul Ciuca”, a spus Florin Roman - deputat PNL și coordonatorul campaniei pentru alegerile locale.Intrebat daca, in cazul in care PNL va caștiga exclude…

- „Pai va spun eu – de la guvernarea domnului Citu, fiindca atunci cand a guvernat PSD, acea ciuma rosie a lasat datoria publica la 36%. A venit domnul Citu care a facut imprumuturi de 200 de miliarde de lei. Repet, 200 de miliarde de lei. Normal si eu am credit la banca si dumneavoastra, primele rate…

- Salata verde este delicioasa și se poate consuma intr-o mulțime de combinații alaturi de alte ingrediente sanatoase. Pentru a te bucura de o masa gustoasa, salata trebuie sa fie spalata cu multa grija și trebuie sa fii atent la cateva aspecte importante.