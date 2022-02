Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile am surprins doi tineri, un el și o ea, discutand la o cafea. Cei doi urmau sa iși puna pirostriile. Familia trediționala sarbatorita tradițional. Vorbeau de meniu, de formație, de invitați, marturii și etajele tortului. Cata raspundere pe capul lor! Din fericire, toate pareau…

- * cifrele spun ca aproximativ 30 la suta din salariile la nivel național sunt la nivelul minimului pe economie, insa, in județul Bacau procentul este sub 20 la suta * din pacate, daca stam mai bine la procentul salariilor minime, salariul mediu pe județ este cu aproape 100 de euro mai mic decat media…

- De luni, 17.01.2022, toate unitațile de invațamant vor incepe semestrul al II-lea cu prezența fizica, cu excepția claselor care au deja cursurile suspendate din motive de cazuri de infectare sau infrastructura. (http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/inspectori-teritoriali/clase-cu-activitate-on-line/lista-unitatilor-de-invatamant-cu-grupe_clase-online-17_01_2022/view)…

- Prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar sunt acordate granturi in valoare de maximum 200.000 euro/școala pentru cel puțin 2.500 de unitați de invațamant de stat eligibile, de nivel primar și gimnazial, cu prioritate de intervenție ridicata, identificate prin utilizarea Mecanismului…

- Un jurnalist care reclama ca a fost sechestrat deși a fost doar dat afara dintr-o casa nu e jurnalist ci doar propagandist. Ok, toata lumea a aflat de incidentul cu senatoarea și jurnaliștii italieni. Am aflat ca a existat, dar unii am aflat intr-un fel, alții, in alt fel. Noi, de exemplu, aici, la…

- Bacauanii au inceput sa posteze pe Facebook imagini cu strazile orașului acoperite de zapada, dupa ce prima ninsoare din aceasta iarna a surprins autoritațile. Articolul Cum arata Bacaul „surprins” de prima ninsoare apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Ninge, in acest moment, in jumatatea nordica a Moldovei, cu ploi și lapovița inregistrate in județele Galati, Vaslui, Vrancea și Iași, informeaza DRDP Iași. Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, iar carosabilul este umed, cu zapada framantata in strat de 1-3 cm in județele Suceava (Campulung…

- La intrarea in cartierul Șerbanești, pe malul Bistriței, compania Dedemap va construi un complex urbanistic cu blocuri de locuințe, spații comerciale și zone de agrement. Deocamdata proiectul are nevoie de aprobarea Consiliului local, documentația in acest sens fiind deja depusa pentru aprobarea planului…