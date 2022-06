Cum sa aveti un sejur fara situatii neplacute: Politistii recomanda turistilor si constantenilor sa aiba atentie la geanta, mai ales in zonele aglomerate

Stiri pe aceeasi tema

- Cum scot comerciantii de pe litoral profit la mare cu hamsia prajita? Turistilor le este vandut un peste asemanator, dar mai ieftin. Hamsia prajita reprezinta gustul vacantei pe litoral, fiind mancarea preferata a turistilor. Este un peste slab in grasimi, la un pret accesibil si poate fi mancat oriunde,…

- Avertizare Cod portocaliu: ISU Alba activeaza Grupa Operativa. Au fost transmise mesaje RO Alert populației din zonele vizate Ca urmare a codului portocaliu meteorologic la nivelul județului Alba, Inspectoratul de Situații de Urgența Alba (ISU) a dispus mai multe masuri pentru perioada de valabilitate…

- Potrivit IPJ Buzau, peste 100 de politisti au vegheat la linistea buzoienilor in weekendul de 1 Mai/ In perioada 29 aprilie – 1 mai a.c., politistii buzoieni au intocmit dosare penale pentru 46 de infractiuni si au aplicat 621 de sanctiuni contraventionale. In perioada 29 aprilie…

- Polițiștii au retinut 2.550 de permise de conducere si 656 de certificate de inmatriculare, in urma acțiunilor care au avut loc pentru prevenirea accidentelor rutiere si fluidizarea traficului, in perioada Sarbatorilor Pascale. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, in…

- In intervalul 22-25 aprilie a.c., la nivelul județului Salaj, efectivele teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie, prin organizarea de actiuni preventive și de combatere, atat in mediul urban, cat si in cel rural, in vederea asigurarii unui climat corespunzator de siguranta,…

- Zeci de jandarmi, echipaje de poliție, paramedici SMURD și pompieri vor acționa pe toata perioada sarbatorilor pascale și vor interveni acolo unde situația o impune, au dat astazi asigurari oficiali ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența „Porolissum” Salaj, ai Inspectoratului Județean…

- Zeci de jandarmi, echipaje de poliție, paramedici SMURD și pompieri vor acționa pe toata perioada sarbatorilor pascale și vor interveni acolo unde situația o impune, au dat astazi asigurari oficiali ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența „Porolissum” Salaj, ai Inspectoratului Județean…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri avertizeaza șoferii ca traficul este aglomerat in pragul sarbatorilor de Paște, fiind inregistrare valori crescute la intrarea in țara pe la PTF Nadlac II, la coborarea de pe autostrada A1 sau la nodul rutier Margina. Deja se circula in coloana.