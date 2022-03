Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Scumpirea energiei echivaleaza cu o condamnare la moarte pentru multe companii industriale din Germania, avertizeaza reprezentanții acestora. Potrivit unui sondaj efectuat de Federația Industriei Germane (BDI) in prima jumatate a lunii februarie in randul a peste…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va discuta sambata, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar duminica intentioneaza sa aiba o conversatie cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Palatul Elysee. „Datoria noastra este inca sa evitam ce este mai rau. Credem ca avem…

- Traim intr-o criza continua, de azi pe maine. Scumpirile si inflatia sunt mai mari decat in 2008, anul Marii Crize. Am ajuns sa platim mai mult pentru mancare, combustibili, energie si gaze, in vreme ce salariile si pensiile au ramas la fel. Dincolo de cifrele seci, este lupta pentru supravietuire.…

- „Exista un singur județ care, daca se pastreza trendul ascendent, si din pacate urmeaza doua saptamani grele, pentru noi toti, din perspectiva infectarii. Trendul ascendent este previzibil, situatie in care, data fiind raportarea la ziua de joi, joi probabil ca vom avea, in judetul Cluj, toate unitatile…

- Klaus Iohannis a subliniat, luni, in mesajul cu prilejul implinirii a 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane, ca, in vremuri marcate de numeroase provocari este nevoie de solidaritate. Națiunea romana este mai puternica atunci cand este solidara și trebuie sa prețuim lucrurile care ne unesc pentru…

- Medici de marca vor discuta online, marți, intre orele 11.00 - 12.30, cu parinții, despre vaccinarea copiilor, anunța Mediafax. Conform RO Vaccinare, intrebarea legata de oportunitatea vaccinarii copiilor este legitima. „Fiecare dintre noi ne dorim ce este mai bine pentru copiii noștri.…

