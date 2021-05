Cum să arăți bine în fiecare zi: 5 trucuri pentru un machiaj de invidiat Machiajul are numeroase avantaje, iar acest lucru a fost dovedit, de-a lungul anilor, și de studiile de specialitate. De la imbunatațirea aspectului fizic și crearea unei imagini pozitive in ochii celorlalți pana la ameliorarea calitații somnului, iata doar cateva dintre beneficiile ale make-up-ului. Machiajul nu este un obicei al societații moderne, rutina infrumusețarii chipului datand inca din cele mai vechi timpuri. Egiptenii ar fi fost primii oameni care au folosit produse cosmetice pentru a amplifica trasaturile frumoase, mizand, cu precadere, pe colorarea ochilor. Studiile realizate de-a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vor actiona, in perioada premergatoare si in perioada sarbatorilor de Florii, in zonele lacasurilor de cult si a cimitirelor, dar si in zonele de agrement precum Padurea Baneasa, zona Lacului Morii si zona Lacului Vacaresti, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Ciprian Romanescu.…

- Apartamentele și casele mici pot fi foarte greu de gestionat din punct de vedere al spațiului, mai ales atunci cand ai copii sau animale. Jucariile sunt impraștiate peste tot, la fel și incalțamintea, iar tigaile nu mai au loc in dulapurile din bucatarie. Unul dintre primele lucruri la care te gandești…

- Peste jumatate din romanii care urmaresc știrile sunt oameni peste 55 de ani. Analiza stațiilor de știri arata destule surprize. In ciuda percepției și deși audiența totala a sa nu e grozava, TVR nu este o stație dominata de varstnici in aceeași proporție ca alte canale. De pilda, Antena 3 are aproape…

- In ultimii ani, Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare spectaculoasa, care a inceput in 2017, odata cu operația de micșorare a stomacului. Jurata de la Te cunosc de undeva! este foarte atenta la felul in care arata și are un ritual de frumusețe, de la care nu se abate niciodata. Cantareata…

- „Gravidele fac parte dintr-o categorie de risc maxim, gravitatea bolii este de trei ori mai mare la gravide. Pe de o parte, nevoia de terapie intensiva este mai mare la femeile gravide”, susține medicul ginecolog Iosif Niculescu. „De asemenea, exista riscul expunerii pentru anumite categorii profesionale…

- Pfizer-BioNTech a anunțat joi ca incepe studiile clinice ale vaccinului sau impotriva Covid-19 la femeile gravide. In studiu vor fi incluse femei cu varsta de peste 18 ani care sunt in intervalul 24-34 de saptamani de sarcina, scrie NBC News, potrivit Mediafax.

- Ținand cont de faptul ca timpul poate fi cel mai bun prieten, dar uneori și cel mai aprig dușman, este esențial sa incercam sa fim organizați. Insa oricat te-ai stradui, nu mereu poți fi pregatit/a pentru toate situațiile neprevazute. Ce te faci cand ești invitat/a pe ultima suta de metri la un eveniment?…