Stiri pe aceeasi tema

- Sabina Nisioi (bookingham.ro) Veganismul și vegetarianismul sunt stiluri de viața tot mai des intalnite la romani. Descopera care sunt cele mai populare orașe pentru aceștia. Cluj-Napoca e cel mai popular oraș pentru vegani și vegetarieni 39% dintre romani spun ca au redus consumul de carne, in ultimii…

- Ucraina reprezinta 50% din comerțul mondial cu floarea-soarelui. Dar lipsa combustibilului amenința sezonul agricol și, in cele din urma, securitatea alimentara a zeci de milioane de oameni din intreaga lume. Fermierii au inceput semanatul. O parte din viitoarea recolta este in joc in Bahate, pe pamanturile…

- REȘIȚA – Administrația reșițeana se mandrește cu o noua investiție in modernizarea locurilor de joaca din municipiu, ce a fost deja inaugurata! Este vorba despre Parcul Cerna, care a fost modernizat printr-o investiție de 549.780 lei, suportata din bugetul local. Suprafața obiectivului, de 400 de metri…

- Campionatul Ligi a III-a va continua cu meciurile etapei a XVII-a, care se vor juca sambata, cu incepere de la ora 15.00. Foresta va disputa primul meci de pe teren propriu din acest an impotriva celor de la Știința Miroslava. Partida va consemna revenirea sarbului Ivan Gvozdenovic pe banca tehnica…

- Mijlocasul Gabriel Torje a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca regreta faptul ca derbiul Rapid - Dinamo se va disputa fara spectatori, subliniind ca i se pare ciudat ca nu se poate juca pe stadionul Giulesti - Valentin Stanescu, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Primaria Craiova liciteaza pentru a doua oara achizitia de echipamente noi destinate locurilor de joaca. Administratia locala craioveana intentioneaza sa inlocuiasca echipamentele de joaca vechi si deteriorate cu „echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic si calitativ, dar si completarea…

- Masca de protecție nu se mai poarta in restaurantele, cinematografele și muzeele din Franța, incepand cu aceasta saptamana, din momentul in care au fost introduse noi masuri de relaxare.

- Fotbalul nu duce lipsa de povești cu final fericit, iar una dintre ele a fost traita, aievea, de un fotbalist de la FC Buzau. Malianul Modibo Keita a ajuns vara trecuta in Crang de la CSM Ceahlaul Piatra Neamț, dar a debutat pentru echipa buzoiana abia in noiembrie, in deplasarea de la Avrig, cu CSC…