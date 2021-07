Cum să alegi ușor un frigider nou (P) Alegerea unui frigider adecvat este esențiala pentru funcționarea bucatariei dumneavoastra. Nu numai ca iți vei proteja alimentele, dar poți economisi și energie, deoarece frigiderul este pornit 24 de ore pe zi.Cum sa alegi un frigider?Capacitate frigiderCapacitatea unui frigider este masurata in litri, iar un adult are nevoie de aproximativ 115 litri. Pentru a alege frigiderul potrivit, trebuie sa iei in considerare din cate persoane este alcatuita familia ta, cantitatea de alimente care trebuie refrigerate și timpul de depozitare, in funcție de rotația pe care o au.Dimensiunea frigideruluiInainte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

