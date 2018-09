Cum să alegi un router Wi-Fi care să te protejeze de spioni Pe piata exista zeci de producatori si mii de modele, astfel incat alegerea unui router nu este una usoara. Primul lucru care trebuie stiut despre routere este acela ca functioneaza dupa anumite standarde precum A, B, G, N sau AC. Acesta din urma este cel mai nou standard, iar la achizitionarea routerului trebuie sa te asiguri ca este compatibil. Principalul avantaj al standardului AC este viteza mare de transfer a datelor. Viteza maxima teoretica este de 7 Gbps. In ceea ce priveste acoperirea, in specificatiile tehnice, anumiti producatori specifica distanta maxima la care se poate realiza conexiunea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

