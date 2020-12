Cum să alegi un cadou frumos și util de „chirie nouă”, fără a repeta greșelile altora Daca prietenii tai s-au mutat intr-un alt apartament cu chirie sau au facut trecerea de la patru pereți la un apartament mai spațios, atunci ai putea sa le arați ca ești o prietena adevarata, care le este alaturi și la bine, și in momentele dificile, și in cele care implica schimbare. Pentru a respecta normele de distanțare sociala, e de preferat sa nu le faci o vizita, sa nu intrebi daca va avea loc o petrecere și sa nu forțezi nota. Chiar daca tu nu ai temeri legate de infectarea cu noul coronavirus, e posibil ca noii chiriași sa aiba o alta parere in acest sens și e bine sa le-o respecți,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

