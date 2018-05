Cum să alegi trandafirii potriviți pentru orice ocazie De-a lungul anilor, trandafirii au devenit modalitatea perfecta de a ne exprima dragostea și afecțiunea fața de persoana caruia ii daruim. Insa nu toți trandafirii sunt potriviți pentru orice ocazie iar cum vin in atatea culori superbe, trebuie sa știi cum sa ii alegi și cu ce ocazie sa ii daruiești. Pe langa factorul “culoare”, mai exista și alte cateva criterii pe care sa le iei in seama pentru momentele cand alegi unul dintre multele buchete de trandafiri pe Floria.ro: numarul de fire, tipul de trandafiri sau chiar modul in care sunt aranjați. Așa ca daca nu știi cum sa daruiești un buchet… Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

