Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-Covid-19 Pfizer are o eficiența de doar 39% in prevenirea infecțiilor Israel, unde varianta Delta este tulpina dominanta, dar ofera in continuare o protecție puternica impotriva formelor severe de boala și a spitalizarii... The post Israelul spune ca Pfizer are o eficiența de doar 39%…

- Produsele obisnuite pentru ingrijirea parului pot avea diverse efecte secundare. Majoritatea sampoanelor, de exemplu, contin sulfati care produc spuma. Dar, pe langa aceasta, sulfatii pot provoca iritatii atunci cand intra in contact cu pielea si ochii. La fel se intampla si cu parabenii, un alt ingredient…

- Atunci cand alegi sa calatoresti in Germania sau vrei sa te intorci in tara, vei dori cu siguranta cele mai bune oferte la preturi accesibile si o calatorie cat mai placuta. Desigur ca nu este greu sa gasesti o oferta de transport persoane Romania Germania sau retur, insa provocarea cea mai mare…

- Rucsacul este accesoriul must-have pentru experiențe in natura desavarsite. Un astfel de element ajuta la depozitarea eficienta a suplimentelor de apa, mancare si a celorlalte produse care asigura buna desfasurare a activitatii. In randurile urmatoare ne-am propus sa discutam despre cum trebuie sa alegi…

- Imprimanta este prezenta in orice locuința si in orice birou. Este acel echipament care impreuna cu laptopul sau sistemul desktop ajuta la realizarea sarcinilor de la munca sau a celor didactice. Este utilizata deopotriva de angajați, antreprenori, elevi, studenți si cadre didactice. Pentru ca este…

- In ultimii ani, business-urile in agricultura au inflorit. Tot mai mulți fermieri au ales fie sa acceseze finanțare pentru a-și dezvolta business-ul existent, fie sa renunțe la jobul dintr-o corporație și sa devina agricultori cu norma intreaga.

- Detii o afacere si ai nevoie de un site eficient, ieftin si pe care sa il gestionezi cu usurinta fara a avea nevoie de ajutor specializat? Probabil ai aflat deja faptul ca exista mai multe metode de a realiza un site, insa atunci cand esti focusat pe ceea ce doresti sa vinzi si pe faptul […] Articolul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat ca sursele de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii școlare din Romania, precum și pentru dotarea salilor de clasa s-au inmulțit, iar printr-o utilizare eficienta a banilor Romania ar putea avea școli și gradinițe la standarde…