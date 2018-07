Cum sa alegi intre doua job-uri?

Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai intrebat vreodata de unde provine acest obicei de a afla semnificatia numelui? Onomastica este disciplina care se ocupa cu studierea originii, formarii, dar si a evolutiei numelor. Cu siguranta ca stiai de onomastica pana acum, insa doar ca reprezentand ziua numelui. Aceasta insa ne arata si de…

- Astazi, 3 Iulie 2019, Parlamentul European a votat Raportul Comisiei AGRI realizat de catre vicepreședintele Comisiei, europarlamentarul roman Gabriela Zoana, in privința statisticilor integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 din 2017.…

- Semnal de alarma tras de reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Timiș. In acest an, pana la sfarșitul lunii mai, 31 de persoane și-au pierdut viața in urma accidentelor rutiere petrecute pe drumurile din județul Timiș, cu aproape 8% mai mult fața de aceeași perioada a anului trecut. Statisticile…

- Președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, social-democratul Marius Budai a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca rezultatele pozitive din economie au inceput sa fie resimțite de romani și in același timp sunt confirmate și de instituțiile cu atribuții in…

- Cu toții ne dorim o locuința primitoare, care sa ne reflecte personalitatea cat mai bine. Insa realizarea acestui lucru poate fi destul de dificila, avand in vedere numarul factorilor pe care trebuie sa ii iei in calcul. Printre aceștia, se numara și paleta de culori a casei. Inițial, alegerea culorilor…

- Echipa Spitalului de Urgența Floreasca a serbat, joi, in Biblioteca Academiei Romane, 85 de ani de la inființarea unitații sanitare de catre Nicolae Minovici. Cu aceasta ocazie, profesor doctor Mircea Beuran a povestit printre altele, cum Nicolae Labiș, adus cu Salvarea in stare foarte grava, a dictat…

- Conform Atlasului de diabet al Federatiei Internationale de Diabet, diabetul reprezinta o epidemie majora la nivel mondial, o mare povara sociala, economica și medicala1. Statisticile internationale ne arata ca numarul persoanelor cu diabet zaharat creste de la an la an.

- Pentru mulți dintre rezidenții apartamentelor de dimensiuni reduse, alegerea mobilierului poate fi o misiune nu imposibila, dar dificila. Altfel spus, pentru locuitorii unei garsoniere, este o adevarata provocare sa imbine și sa poziționeze piesele de mobilier intr-un mod care sa serveasca mai multor…