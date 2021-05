Cum să alegi imprimeul animal print perfect pentru garderoba ta și să îl porți cu stil Imprimeul animal printul pare sa nu se demodeze niciodata, iar vedetele care sunt vazute in public in dungi de zebra și pete de leopard dovedesc acest lucru. Uneori, alegerea imprimeului animal print care ți se potrivește cel mai bine poate fi o provocare iar alegerea sa nu este deloc ușoara.... The post Cum sa alegi imprimeul animal print perfect pentru garderoba ta și sa il porți cu stil appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea accesoriilor potrivite este una dintre cheile stilului personal. Accesoriile pot fi acea tușa finala adaugata ținutei care te deosebește de cei din jurul tau și, in același timp, iți exprima personalitatea. Exista cateva criterii de care trebuie sa ții cont pentru a alege intotdeauna accesoriile…

- Incalțarile sunt parte integranta din ținuta vestimentara și pot avea un impact semnificativ in a defini stilul pe care alegi sa il abordezi. In același timp, incalțarile pot aduce un aer modern in vestimentație, mai ales daca alegi o pereche nespecifica stilului tau și reușești, totuși, sa o integrezi…

- Daca lucrezi mult timp la birou si iti doresti sa eviti pe cat posibil durerile de spate, umeri si gat, ar trebui sa-ti alegi cu mare atentie scaunul de birou, pe care petreci zilnic ore intregi. Alege un scaun de calitate care sa te ajute sa eviti durerile si disconfortul. Alegerea unui scaun potrivit…

- Trei intrebari-cheie pe care ar trebui sa ți le pui atunci cand iți faci planul profesional „Ce vrei sa te faci cand vei fi mare” este intrebarea tradiționala prin care copii sunt pregatiți pentru piața muncii? Acum trei decenii, tanarul Daniel Dineș din Onești a raspuns „programator”, tentat de mirajul…

- Rimelul a fost dintotdeauna un produs indispensabil din trusa de machiaj a celor mai multe femei. In ultimul timp, insa, de cand masca a devenit și ea un accesoriu esențial, machiajul ochilor a trecut in prim-plan, iar “rimelul perfect” este la și mai mare cautare. Cu masca sau fara, un rimel bun poate…

- Orice bucatarie in care se gatește frecvent are nevoie de o hota performanta, care sa faca fața tuturor provocarilor ce apar adesea in timpul gatitului. Prin urmare, daca obișnuiești sa gatești des acasa, ba chiar ai o pasiune pentru aceasta activitate, atunci cu siguranța iți dorești sa te poți bucura…

- Fie ca optezi pentru un look complet animal print sau alegi doar o piesa vestimentara, imprimeurile de acest tip nu trebuie sa lipseasca din garderoba ta. Lasa-te inspirata de ținutele vedetelor și alege sa-ți faci primavara mai frumoasa cu modele clasice sau mai indraznețe. Sau de ce nu, poți opta…

- (P) Care sunt criteriile dupa care alegi caruciorul sport pentru copil Alegerea caruciorului sport pentru copil este unul dintre primii pași pe care ii faci spre viața de parinte, deoarece instinctual vei incerca sa alegi calitatea, siguranța și confortul. Adesea, însă, poate fi dificil…