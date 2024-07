Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța este motiv de relaxare și distracție, insa se intampla ca uneori aceasta sa fie ruinata. Micile detalii sunt extrem de importante, iar președintele InfoCons, Sorin Mierlea, a dezvaluit la ce trebuie sa fim atenți atunci cand alegem unitatea de cazare.

- Irinel Columbeanu radiaza de fericire. Afaceristul și-a vazut fiica, pe Irina Columbeanu, stabilita in America, acolo unde locuiește impreuna cu mama ei, Monica Gabor. Adolescenta a venit, recent, in Romania și și-a vizitat tatal la un azil din Ghermanești, unde acesta incearca sa iși regaseasca echilibrul…

- Elena Udrea se afla in continuare in spatele gratiilor, iar iubitul acesteia, Adrian Alexandrov, pare sa se distreze in timpul sau liber. Acesta a aparut la bustul gol, in vacanța. Iubitul Elenei Udrea se distreaza la bustul gol Adrian Alexandrov incearca sa-i ofere o viața normala și lipsa de griji…

- Vacanțele la mare in timpul verii sunt, de obicei, destul de scumpe, dar chiar și așa romanii prefera plajele insorite din din Grecia, Turcia, Italia sau Spania. Dar poți alege cea mai ieftina țara europeana in care sa calatorești anul acesta, cu 20 de euro pentru mancare și 60 de euro cazarea. Afla…

- Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, și-au deschis pe faleza din Eforie Nord, in apropiere plajelor Debarcader și Eforie Nord, hotelul de 3* Atmosphere by the Sea in anul 2022. Investiția s-a ridicat la aproximativ 8 milioane de lei, din care 3.839.160,46 de lei au fost bani obținuți prin Fondul…

- Mii de turiști aleg sa viziteze Turcia in fiecare an. Cel mai repede ajungeți la destinație cu avionul, dar pentru cei pasionați de drumuri lungi cu mașina, ei bine, și aceasta este o varianta buna. Cu mașina in Turcia. Tot ce trebui sa știți Daca va pregatiți pentru o vacanța de vis in Turcia și […]…

- Perioada de extrasezon este aprilie-mai sau septembrie-octombrie, cand vremea este mai puțin calduroasa, dar ideala pentru o vacanța pe plaja. Soarele este mai suportabil, apa este calda, iar prețurile incep sa scada. Pentru mulți romani, o vacanța in aceasta perioada este ideala, mai ales ca litoralul…