Cum să alegi culorile în camera copilului tău Amenajarea camerelor copiilor trebuie facuta cu un plus de responsabilitate, pentru ca cei mici sa aiba parte de un mediu optim in care sa poata creste si sa se poata dezvolta. Cu atat mai mult cu cat, in ultimii doi ani, din cauza pandemiei, si-au petrecut si mai mult timp decat de obicei in camerele lor. Culorile din casa ne influenteaza pe noi, adultii, in diferite feluri, putandu-ne da o doza de energie sau relaxandu-ne pentru odihna. Iar daca pentru noi impactul se simte imediat, pentru cei mici, aflati in crestere, impactul este cu atat mai mare, fiind mult mai sensibili la influenta culorilor.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

