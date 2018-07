Cum să alegi costumul de baie potrivit în functie de forma corpului Cum sa alegi costumul de baie. Instructiuni Stabileste-ti forma trupului Para: ai un bust mic, o talie medie si esti mai lata in coapse. Cu forme pronuntate: ai un trup in forma de clepsidra, cu bust si solduri mari si talie mica. Cu bust pronuntat: ai bustul mare, dar talia si soldurile mici. Atletic: nu ai forme accentuate. Inalta: ai picioare lungi si/sau trunchi lung. Scunda: ai picioare scurte si/sau trunchi mic. Cum sa alegi costumul de baie. Modele Dupa ce te-ai decis din ce catergorie sau categorii faci parte, poti sa incepi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

