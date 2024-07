Ananasul este originar din America de Sud, mai precis din regiunea Paraguayului și sudul Braziliei. De-a lungul anilor a fost raspandit in diverse parți ale lumii, fiind apreciat pentru gustul sau dulce. Este consumat in mod frecvent și de romani, iar pentru a-l alege pe cel mai delicios, trebuie sa fie luate in considerare cateva aspecte.