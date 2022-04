Stiri pe aceeasi tema

- Cand intram intr-un hotel sau intr-o anumita unitate de cazare, turiștii acorda o atenție deosebita baii. Ne uitam sa vedem cum arata dușul și alte articole sanitare, designul și, desigur, ne uitam la multe alte accesorii hoteliere specifice baii, precum prosoape, halate, papuci si cosmetice calitative.…

- Renovarea interioarelor unei case pleaca intotdeauna de la alegerea corecta a tencuielii, atat la nivelul texturii acesteia, cat și in ceea ce privește culoarea și caracteristicile. Iata cum ar trebui sa alegi o tencuiala decorativa potrivita, care sa iți ofere confortul dorit. Alege tencuiala decorativa…

- Putem afirma cu certitudine ca in prezent omenirea este dependenta de electricitate. De la toate ramurile industriei și pana la omul de rand, cu toții folosim zilnic, mai mult sau mai puțin, curentul electric. Exista insa obiceiuri ale consumatorilor casnici care duc la o creștere a facturii la energia…

- Oamenii se bucura de lumina artificiala din locuințe de mai bine de 100 de ani, mulțumita becurilor cu filament perfecționate de Thomas Edison. Da, ai cicit bine! Perfecționate. Deși mulți cred ca Edison este cel care a inventat bulbul cu lumina, realitatea este insa alta: el nu a facut decat sa perfecționeze…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, nu crede ca Romania va obține vreo medalie la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing. Ministrul motiveaza afirmația sa: Guvernul nu s-a preocupat prea mult in ultimele decenii sa investeasca in sporturile specifice sezonului rece. Singura disciplina…

- Din fericire traim intr-o epoca in care putem beneficia de tot ce ne dorim, putem gusta si ne putem bucura de picanteriile, ce in trecut erau accesibile doar capetelor incoronate si celor cu sange albastru.

- SUA au primit un nou raspuns scris din partea Rusiei la propria scrisoare privind criza din Ucraina, care amenința sa declanșeze un nou conflict in Europa, a declarat un oficial american in ajunul unei noi runde de discuții dintre cele doua puteri rivale. „Putem confirma ca am primit un raspuns scris…

- Cand se reiau NUNȚILE in 2022: Ce spune ministrul Sanatații Cand se reiau NUNȚILE in 2022: Ce spune ministrul Sanatații Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila estimeaza ca, incepand din luna mai, nunțile vor putea fi reluate in condiții normale, fiind posibil sa se impuna, totuși, distanțarea sau folosirea…