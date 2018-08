Stiri pe aceeasi tema

- Un gorjean si a pierdut viata in groaznicul accident din orasul Italian Genova. El se afla pe podul Morandi cand acesta s a prabusit, potrivit Adevarul.ro. Marian Rosca avea varsta de 36 ani si era din localitatea Curtisoara, judetul Gorj. Gorjeanul era plecat de mai multi ani din Romania. Acesta lucra…

- O familie de romani care lucreaza in Belgia va veni la protestele din 10 august cu o masina cu numarul de inmatriculare 1 JOS PSD. Mihai George Ciobanu, proprietarul masinii, a acordat un interviu pentru „Adevarul“.

- Astfel, pompierii militari reamintesc bihorenilor principalele reguli și masuri menite sa le protejeze viața și bunurile si mai ales sa le ofere o vacanta linistita, ferita de situatii nefericite. Astfel, pentru evitarea situațiilor de urgența provocate de eventuale disfuncționalitați ale…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Scoala politica a TSD, ca procesul legislativ de modificare a legilor justitiei si a codurilor penale va continua, intreband: “Vreti sa lasam in continuare justitia la bunul plac al unor indivizi fara scrupule?”, titreaza News.ro. “Vreti sa lasam in continuare…

- Atac extrem de dur lansat de liderul PRO Romania, Victor Ponta, la adresa consilierului premierului Viorica Dancila, Darius Valcov. Prezent la Adevarul. Live, Ponta a spus ca toate deciziile importante din Guvernul Dancila sunt luate de fapt de Darius Valcov."Vreti sa rezolvati ceva in guvern,…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, abordeaza intr-un editorial in cotidianul „Adevarul“ o tema de interes major pentru statele care fac parte din blocul comunitar: politica regionala si de coeziune dupa anul 2020.

- Incepand de astazi, 21.05.2018, strada Gimnaziului este fi inchisa circulației publice, ca urmare a efectuarii lucrarilor la rețeaua de canalizare. Post-ul TARGOVIȘTE: Strada Gimnaziului, inchisa pentru o luna! Folosiți rute ocolitoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Daca vii in Capitala pentru o intalnire de afaceri sau o ocazie privata, cum ar fi o nunta sau un botez, trebuie sa alegi o modalitate de transport care sa se ridice la inaltimea evenimentului. In situatia in care nu detii o masina personala, ai la dispozitie trei variante: sa optezi pentru un taxi,…