Stiri pe aceeasi tema

- Ai devenit mamica de curand și te intrebi care sunt cei mai importanți pași pe care ii ai de urmat pentru a alege caciulițele pentru bebeluși perfecte? Ai ajuns exact unde trebuie pentru ca despre aceste aspecte discutam in randurile urmatoare. Exista o intreaga dezbatere asupra subiectului caciulițe…

- Pentru ca totul sa fie pus la punct de sarbatori, majoritatea persoanelor se suprasolicita in aceasta perioada din toate punctele de vedere. Efortul depus se resimte insa in comportamentul fiecaruia dintre noi, iar de cele mai multe ori exista posibilitatea ca oboseala și agitația sa iși spuna cuvantul.…

- Transportul universal pentru copilul tau, de la naștere și pana la 4 ani, este reprezentat de un carucior 3 in 1. Acesta include un landou, un modul de plimbare și un scaun auto portabil. Fiecare dintre aceste module se poate detașa de pe șasiu și inlocui cu altul. Aceste carucioare sunt mai ușoare…

- Un element nelipsit din garderoba, dar pe care puțini știu cum sa il ingrijeasca in mod corect. Afla, din randurile de mai jos, cat de des ar trebui sa-ți speli blugii, de fapt. Un singur truc este secretul ce iți permite sa ii porți o perioada lunga. Care sunt sfaturile specialiștilor. Recomandarile…

- Am intrat in ultima luna de toamna. Este momentul perfect pentru plantarea unor pomi fructiferi. Daca te numeri printre norocoșii care stau la curte, exista cateva lucruri la care trebuie sa fii cu bagare de seama. Conform specialiștilor, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca este sa-ți cureți…

- Deși, de cele mai multe ori, cartofii sunt asociați cu acele alimente care aduc kilograme in plus, specialiștii spun ca exista și numeroase beneficii ale consumului, inclusiv pentru silueta. Secretul consta in modul in care sunt pregatiți și cantitate.

- Cea mai buna opțiune este sa optați pentru o hartie igienica moale și puternica pentru a va asigura ca obțineți o curațare eficienta și confortabila.De asemenea, este bine sa țineți cont ca, oricat de atractiva și imbietoare ar parea, hartia de toaleta in culori și cu diverse parfumuri implica o serie…

- Foarte des se vorbește despre modul in care dietele bogate in fructe și legume sunt bune pentru sanatate. Dar cate legume și fructe trebuie sa mananci zilnic pentru a te bucura de beneficiile lor? Iata care sunt sfaturile oferite de Mihaela Bilic.