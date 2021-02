Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomanda cumparatorilor ca, de Valentine's Day, sa achizitioneze produsele care se daruiesc numai din locuri autorizate, unde se elibereaza bonuri fiscale, si sa citeasca cu atentie etichetele. "Se…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomanda cumparatorilor ca, de Valentine's Day, sa achizitioneze produsele care se daruiesc numai din locuri autorizate, unde se elibereaza bonuri fiscale, si sa citeasca cu atentie etichetele. "Se…

- Incepe perioada reducerilor de iarna in magazine, iar cumparatorii sunt sfatuiți sa fie foarte atenți la prețurile articolelor și la reducerile false. Directorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a declarat pentru Agerpres, ca recomanda oamenilor sa fie atenți…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomanda cumparatorilor sa fie foarte atenti la preturi in perioada reducerilor de iarna si sa solicite informatii suplimentare atunci cand au nelamuriri in privinta campaniilor publicitare. "Consumatorii…

- In aceasta perioada in care se cumpara intens cadouri, Protectia Consumatorilor atrage atentia ca produsele comercializate in piete sau prin vanzatori ambulanti pot fi contrafacute si chiar daunatoare pentru sanatate. Produsele originale nu se vand la tarabe sau de catre persoane fizice cu sacoșa, scrie…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) atrage atenția romanilor asupra problemelor cu care s-ar putea confrunta in aceasta perioada in cumpararea produselor alimentare. Acordati o atentie deosebita la achizitia produselor alimentare, in special in cazul "ofertelor promotionale"!"In…

- Pandemia de COVID-19 a afectat și modul în care sarbatorile de iarna se vor desfașura în acest an. Târgul de Craciun a fost anulat în mai multe orașe din România, inclusiv în Cluj-Napoca, iar sarbatorile de Craciun și revelionul…

- Black Friday a trecut, dar febra cumparaturilor de Sarbatori abia incepe. Fie ca vrem sa profitam de reduceri pentru a ne rasfața cu ceva, fie ca luam cadouri pentru cei dragi, aceasta este o perioada in care facem multe cheltuieli.In randurile de mai jos vom vedea cateva trucuri pentru a face cumparaturi…